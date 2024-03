Pacolli: Me bërjen e Asociacionit të përfundojë edhe dialogu me Serbinë

Kryetari i Aleancës Kosova e Re (AKR), Behgjet Pacolli, ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që të jetë i kujdesshëm në raport me ndërkombëtarët. Duke përmendur rastin e pronave te Manastiri i Deçanit, Pacolli tha se Qeveria duhet t’i përfundojë obligimet e saj pa bërë shoë.

Ish-zëvendëskryeministri i Kosovës u shpreeh i bindur se implementimi i obligimeve e nxjerr Kosovën dinjitetshëm nga dialogu.

Kreu i AKR-së konsideron se vonesat në implementimin e Asociacionit janë humbje kohe për Kosovën. Ai tha se këto vonesa po shkaktojnë presion e dëm ndaj vendit.

“Unë do ta rekomandoja Qeverinë e Kosovës të jetë e kujdesshme. Nëse e ka ndërmend të implementojë diçka, siç ka ndodh me Deçanin, ta bëj atë, pa polemika, pa hyrë në këtë… në situata të palakmueshme, e që e vënë Kosovën në situatë që është tani në relacion me ndërkombëtaret. Unë besoj që Qeveria duhet ta di vetë çka duhet të bëjë dhe nëse është ndonjë obligim që ka ndërmend ta bëj, ta bëj menjëherë, e jo mbas një shoë që po më duket është i panevojshëm. Dhe çdo refuzim i implementimit të Asociacionit, gjithmonë po e them në limitet e kushtetutës së Kosovës, është një humbje kohe edhe për ne, edhe për Kosovën, se po e shihni kur Kosova nuk implementon diçka, atëherë koha zgjatet e presioni gjithmonë është i vazhdueshëm mbi Kosovën. Dhe krejt ky presion që bëhet mbi një shtet të vogël, në një shtet aq të dijshëm si Kosova nuk është mirë”, tha Pacolli për Ekonomia Online.

Pacolli pati kritika edhe për mundësinë e “fshehjes” së pranimit të Asociacionit nga ana e Qeverisë. Tha se implementimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk e pengon askush.

“Unë besoj që Qeveria ka vendosur për këtë dhe Qeveria do ta bëjë këtë Qeveria është prapë pa kurrfarë nevoje duke kërkuar si të ia lë emrin Asociacionit. Do të bëhet se Qeveria e di këtë dhe është mirë që zoti Kurti të vijë ta informojë Parlamentin për veprimet e tij dhe ta bëjë atë. Unë nuk besoj që dikush e barrikadon, dikush e pengon z. Kurti në implementimin e marrëveshjeve, gjegjësisht obligimeve që janë aty. Mirëpo Kurti barrikadohet, kritikohet edhe bojkotohet në Parlament nëse ai pa kurrfarë paralajmërimi, pa kurrfarë diskutimi, pa e diskutuar me opozitën, ai bën veprime. I bën veprimet dhe tani vjen edhe arsyetohet”, tha tutje ai.

Ish-zëvendëskryeministri beson se me implementimin e Asociacionit mund të përfundojë saga e dialogut me Serbinë. Shpreh bindjem se implementimi i këtyre obligimeve, e nxjerr Kosovën dinjitetshëm nga Dialogu.

“Unë nuk besoj që tani do të ndodh një ndonjë mrekulli pas vizitës së Escobarit, por sigurisht do t’i bëjnë presion Kosovës që të implementojë disa obligime të cilat janë aty, si p.sh ajo që ndodhi në Deçan dhe sigurisht për Asociacionin. Dhe me implementimin e këtyre obligimeve, Kosova është e përgatitur për ta kryer edhe dialogun dinjitetshëm”, u shpreh Pacolli.