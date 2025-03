Pacolli letër Thaçit: Sot, ndonëse i izoluar padrejtësisht, ju mbeteni simbol i krenarisë dhe i sakrificës për lirinë e Kosovës

Në këto momente të rënda, mendimet dhe lutjet tona janë me ju dhe familjen tuaj.

Me dhimbje të thellë dhe respekt të madh, dëshiroj, edhe një herë të shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta për ndarjen nga jeta të babait tuaj, Haxhiut.

Me trishtim dhe zhgënjim të thellë mora lajmin se ju nuk do të mund të merrni pjesë në varrimin e tij. Kjo është një padrejtësi e madhe, një dhimbje e dyfishtë që asnjë njeri nuk duhet ta përjetojë. Përtej ligjeve dhe rregullave, ka parime të drejtësisë, të humanizmit dhe të dinjitetit njerëzor, të cilat sot janë shkelur në mënyrën më të rëndë.

Por, ju keni përballuar sfida të panumërta me qëndresë dhe forcë, nga lufta për liri e deri te ndërtimi i shtetit. Ju keni qenë gjithmonë një udhëheqës i guximshëm, krenar për rrugën që keni ndjekur dhe për sakrificat që keni bërë për popullin dhe shtetin e Kosovës. Unë e kam parë me sytë e mi se si keni punuar me vendosmëri për shpalljen e pavarësisë dhe për ndërtimin e institucioneve të një shteti të lirë e sovran.