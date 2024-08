Pacolli kritikon presidenten Osmani pas deklaratave për zëdhënësin e BE-së: Mos i mbyllni dyert Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka komentuar zhvillimet e fundit politike, ndërsa ka kritikuar presidenten Vjosa Osmani. Pacolli thotë se dyshon që presidentja Osmani me gjuhën e saj mund të ndikon në zgjidhjen e problemeve të Kosovës. “Po dyshoj se Presidentja Osmani, me fjalët dhe me gjuhën e saj populliste, duke ofenduar…