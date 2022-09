Pacolli javën e ardhshme viziton krerët e UÇK-së në Hagë

Ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli, tani kryetar i AKR-së, bashkë me ish-presidentët dhe ish-kryeministrat e Shqipërisë, do të vizitojnë krerët e UÇK-së në Hagë javën e ardhshme.

Këtë e bëri të ditur këshilltari i Pacollit, Jetlir Zyberaj, shkruan lajmi.net.

“Ftesa u ishte bërë edhe ish-presidentëve të Kosovës, të cilët për arsye të panjohura nuk e kanë konfirmuar vizitën e tyre”, tha në një postim Zyberaj.

Postimi i plotë i tij:

Me iniciativën e ish presidentit të Republikës së Kosovës Behgjet Pacolli javën e ardhshme ish-presidentët dhe kryeministrat e Shqipërisë, bashkë me z.Pacolli do të vizitojnë liderët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë.

Ish presidentja Jahjaga ka injoruar totalisht secilen thirrje telefonike qoftë edhe thirrjen nepërmjet letrës.

Qëllimi i kësaj vizite është solidarizimi me krerët e UÇK-së që janë të paraburgosur në Hagë dhe mbështetja e kauzës dhe luftës së drejtë të Kosovës për liri dhe pavarësi kundër Serbisë në vitet e 90-ta.

Ka momente kur polarizimi nuk i ndihmon interesit kombëtar të vendit dhe ky është një prej tyre, por uniteti është përgjigja ndaj agresionit të Serbisë kundër historisë, të tashmes dhe të ardhmes së Kosovës. /Lajmi.net/