Pacolli e ngacmon Kurtin: Ndihmësit i dhanë një ekuacion që dukej më shumë si një truk cirku sesa matematikë Presidenti i Aleancës Kosova e Re Behgjet Pacolli, ka ironizuar me kryeministrin Albin Kurti, lidhur me zgjidhjen e një ekuacioni matematikor dje në një shkollë të Podujevës. Ai tha se ndihmësit e Kurtit me ngutjen e tyre për të bërë një shfaqje dhe për t’ju lavdëruar, i dhanë një ekuacion që dukej më shumë si…