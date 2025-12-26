Pacienti largohet nga Enti Social në Shtime, s’dihet ku ndodhet
Ankuesi mashkull, infermier në Entin Social në Shtime ka raportuar se pacienti-viktima mashkull është larguar nga enti dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e tij. Rasti u raportua dje dhe është duke u hetuar./Lajmi.net/
26/12/2025 09:47
