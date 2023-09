Paaftësinë e tij, Alban Hyseni e kthen në një postim ironizues – tallet me projektin e Bali Muharremajt Pak orë më parë, kreu i Therandës, Bali Muharremaj publikoi projektin për stadiumin e Ballkanit, në shikim të parë një projekt madhor, për shumëkë mbase edhe vështirë i paarritshëm. Gjithsesi, është projekt për t’u vlerësuar dhe koha do ta dëshmojë nëse do të ketë lëvizje para. E rëndësishme është që autoritetet lokale në këtë komunë…