Pa ta s’mund të thyente rekord, Haalandi emocionon bashkëlojtarët e tij në dhomat e zhveshjes

Pas ndeshjes, Haaland falënderoi të gjithë bashkëlojtarët e tij, për të cilin pa ta s’mund ta thyente rekordin historik në Premier League.

“Nuk e di se çfarë të them më shumë, faleminderit shumë djema”, ishin fjalët e Haalandit në dhomat e zhveshjes./Lajmi.net/

Erling Haaland: “I don’t know what more to say but thank you guys so much!” 🥹💙 pic.twitter.com/t54ORQvBrk

