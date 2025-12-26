Pa praninë e djalit, varroset babai i Salih Mustafës

26/12/2025 12:42

Ka filluar ceremonia e varrimit Jahja Mustafës, babait të Salih Mustafës – Cali i cili është dënuar nga Gjykata Speciale në Hagë.

Në ceremoni po marrin pjesë shumë qytetarë e ish – ushtar të UÇK-së por i pranishëm nuk është edhe i biri i tij Cali të cilit iu mohua e drejta e tij për ta vizituar babain sa ishte i sëmurë, e madje edhe që kishte minutat e fundit të jetës së tij.

Sali Mustafës iu pamundësua ta shihte babain e tij sa ishte gjallë, i sëmurë pavarësisht kërkesave të njëpasnjëshme. Ai mungon edhe sot, në varrimin e babait të tij.

Pamje: Ekonomiaonline.

 

