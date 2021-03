Pa në ëndërr sikur po gëlltiste unazën e martesës, kur shkon në spital e gjen në stomak

Jenna Evans hëngri unazën e martesës së saj teksa ishte në gjumë, shkruan meganews.al

Ajo është prej 5 vitesh e gjysmë me bashkëshortin e saj, Bobby Evans, por me sa duket një ëndërr e keqe ka bërë që ajo pa vetëdije të gëlltisë unazën e saj të dasmës.

“Unë po shikoja një ëndërr sikur isha në një tren, në një situatë të rrezikshme me disa grabitës, dhe bashkëshorti im më tha që duhet të gëlltisja unazën”- shprehet ajo.

Kur Jenna u zgjua, ajo nuk e gjeti unazën e saj dhe u nis drejt spitalit, teksa grafia me rreze x konfirmoi se ajo kishte gëlltitur unazën. Ajo u desh ti nënshtrohej një operacioni të rrezikshëm për të nxjerrë unazën e saj, teksa gjithçka përfundoi me sukses dhe tashmë ajo ka sërish në dorë unazën me diamant.