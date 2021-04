“Pa maska dhe pa distancë sociale”, zbulohen detajet e ceremonisë “Brit Awards 2021”

Ceremonia e “Brit Awards 2021” është caktuar në vitin 11 maj në arenën O2 në Londër, shkruan “IconStyle”.

Kjo shfaqje pritet të ketë një audiencë prej katër mijë pjesëmarrës – afërsisht një e pesta e kapacitetit të vendit, transmeton lajmi.net.

Edhe pse në kushte pandemie, të pranishmit nuk janë të distancuar nga njëri-tjetri dhe se nuk do t’i kërkohet të mbajnë një maskë.

“Brit Awards” e cilësojnë si ‘ngjarjen e parë të mbajtur që nga pandemia’ – një moment për të rikthyer artistët në skenë.

“Duke punuar ngushtë me qeverinë për t’iu përmbajtur udhëzimeve të sigurisë, kjo do të thotë që britanikët, si shfaqja e parë e muzikës live në The O2 në më shumë se një vit, do të luajë një rol të rëndësishëm në hapjen e rrugës për kthimin e muzikës live.

Ceremonia dhe shfaqja drejtpërdrejt do të jenë pjesë e Programit Shkencor të Kërkimit të Ngjarjeve të Qeverisë, duke përdorur qasje të zgjeruara të testimit për të shqyrtuar se si mund të ndodhin ngjarjet pa nevojën e distancës shoqërore”, thuhet në deklaratë.

Rreth 2,500 bileta do të dhurohen nga industria e regjistruar e muzikës për ‘punëtorët kryesorë’ – termi britanik për ‘punëtorët thelbësorë’ – në zonën më të madhe të Londrës.

Kjo ka për qëllim të dekurajojë udhëtimet në distanca më të gjata. 1500 biletat e mbetura do të caktohen për blerje nga artistët e nominuar dhe ekipet e tyre.

Megjithatë, të gjithë pjesëmarrësve do t’u kërkohet rezultati negativ për Covid-19. /Lajmi.net/