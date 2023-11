‘’Pa ja q* me nanë e me babë e me vëllazëni e kojshi’’ – qytetari eskalon në ofendime ndaj kryeministrit Kurti Albin Kurti është kryeminisëtër i Kosovës që nga viti 2021.Tashmë Kurtit ju kanë bërë gati 3 vite mandate qeverisës. E sot gjatë ditës ekipa e lajmi.net ka pyetur qytetarët lidhur me qeverisjen e Kurtit. Njëri nga qytetarët e intervistuar ka eskaluar në ofendime ndaj kryeministrit të vendit, Albin Kurti. ‘’Pa ja q* me nanë e…