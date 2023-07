Pa bashkëshortin, Adelina Tahiri shihet në pushime Adelina Tahiri, së fundmi po komentohet për ndarjen nga bashkëshorti i saj, me të cilin kanë edhe një djalë. Por këtë informacion po e bënë edhe me të besueshëm edhe vetë këngëtarja. Ajo ka filluar pushimet me djalin e saj Jonin dhe motrën Dianën. Pse nuk është edhe bashkëshorti i Adelinës?! Këtë më së miri…