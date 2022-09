Peja mposht Prishtinën, derbi shëmtohet nga sjelljet e tifozëve Peja ka fituar derbin kundër Prishtinës, me rezultatin 70:76. Sigal Prishtina e nisi me humbje edicionin e ri në Superligën e Kosovës, me humbjen e pësuar ndaj Pejës, shkruan lajmi.net. Pejanët ishin më të qetë në sekondat e fundit të ndeshjes dhe arritën ta mbyllin ndeshjen me rezultatin 70:76. Më i dalluari te Peja ishte…