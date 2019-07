Ozil – Muriqi, çfarë dyshe e frikshme

Fenerbahçe janë të interesuar të nënshkruajnë me mesfushorin e Arsenalit, Mesut Ozil.

Sky Sports raporton se skuadra turke dëshiron të transferojë në huazim mesfushorin gjerman, përcjell lajmi.net.

Fenerbahçe nuk janë të gjendje të përballojnë pagën e madhe prej 350 mijë euro në javë për lojtarin, por do të jenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje për huazimin e Ozil, me Arsenalin që do të ndihmonte në një pjesë të pagës së tij.

Ozil nuk ka qenë i rregullt në formacionin e Unai Emery, duke bërë vetëm 20 paraqitje në sezonin e kaluar.

Në një transferim te Fenerbahçe, Ozil do të kishte për bashkëlojtar Vedat Muriqin, yllin e Kombëtares së Kosovës, që do të formonin një partneritet të madh te skuadra turke./Lajmi.net/