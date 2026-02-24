OVL UÇK thërret konferencë për media Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka thirrur konferencë për media. Siç thuhet në njoftim, konferenca do të mbahet nesër (e mërkurë) në ora 11:00, në zyret e OVL UÇK-së. Lajme 24/02/2026 20:47 Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka thirrur konferencë për media. Siç thuhet në njoftim, konferenca do të mbahet nesër (e mërkurë) në ora 11:00, në zyret e OVL UÇK-së. Artikuj të ngjashëm February 24, 2026 Kusari-Lila e bindur: Do të gjendet zgjidhje për president February 24, 2026 Bosnja dhe Serbia, pjesë e nismës amerikane për sigurinë energjetike të... February 24, 2026 Afati për president po afrohet: Haziri thotë se Kurti, Hamza e... February 24, 2026 Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar February 24, 2026 Stuhia e dëborës godet SHBA-në, mijëra persona pa energji, anulohen mbi... February 24, 2026 Katër vjet luftë – ukrainasit mbeten të palëkundur Lajme të fundit Kusari-Lila e bindur: Do të gjendet zgjidhje për president Bosnja dhe Serbia, pjesë e nismës amerikane për... Afati për president po afrohet: Haziri thotë se... Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar