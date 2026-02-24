OVL UÇK thërret konferencë për media

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka thirrur konferencë për media. Siç thuhet në njoftim, konferenca do të mbahet nesër (e mërkurë) në ora 11:00, në zyret e OVL UÇK-së.  

Lajme

24/02/2026 20:47

