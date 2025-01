OVL-UÇK reagon pas sulmit të Gërvallës ndaj Haradinajt: Ne i kemi dal përball armikut, e disa si soji Donikës punuan në favor të tyre

Ajo e quajti Haradinajn “gjeneral të vetëshpallur”, shkruan lajmi.net.

OVL-UÇK përmes një komunikate publikuar në rrjetin social Facebook, ka shkruar se kjo nuk është hera e parë që Gërvalla e fyen UÇK por tani e ka tepruar.

“Ne nuk jemi vetëshpallur, por me vetëdije të plotë i kemi dalë përball armikut, atij armiku që disa si soji i Donikës, qysh në atë kohë, keni punuar në favor të armikut, duke përpiluar e grumbulluar e fabrikuar dëshmi të rreme kundër pjesëtarëve të UÇK-së dhe më pas duke i dërguar të shefat e juaj në Serbi e duke i rregulluar mirë ligjërisht gënjeshtrat e juaja dhe më pas duke i dërguar edhe në “gjykatën speciale” si dëshmi (për këtë ke pranuar në studio të hapur televizive vet ti Donika Gërvalla, apo E zeza Donikë)”, thuhet në komunikatë.

Komunikata e plotë pa ndërhyrje:

Donika Gërvalla – e zeza Donikë, për të saten herë është duke e fyer UÇK-në, udhëheqësit e saj dhe pjesëtarët e Ushtrisë së lavdishme Çlirimtare, por kësaj here e ka tepruar, madje shumë e ka tepruar, ku për qëllime elektorale (ndoshta me lejen apo edhe direktivat e shefit të vet) paska shenjëstruar komandantët, duke i quajtur të vetëshpallur, pa e logjikuar fare se; Lufta Çlirimtare, udhëheqësit e UÇK-së, gjymtyrët e invalidëve, mundi dhe sakrifica e popullit, gjaku i mbi 2500 dëshmorëve dhe me përkrahjen e ndihmën e Aleancës së NATO-s, u fitua liria dhe pavarësia e shtetit të Kosovës, të cilën liri po e gëzon ti e soji i yt që më së paku e meritoni!