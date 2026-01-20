OVL- UÇK jep detaje për varrimin e Zyme Mazrekaj, heroina që rriti dëshmorët Tahir dhe Agim Mazrekaj
Ka ndërruar jetë Nëna e dy dëshmorëve të Kombit, Tahir dhe Agim Mazrekaj, nga Shkupi, Zyme Mazrekaj.
Njoftimin e për vdekjen e saj e ka bërë Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.
OVL- UÇK, shpreh ngushëllime të sinqerta familjes Mazrekaj dhe të gjithë dashamirëve.