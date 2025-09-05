OVL e UÇK-së mban sot konferencë për media pas raportimeve për keqtrajtime ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë

05/09/2025 08:50

OVL e UÇK-së mban sot konferencë për media pas raportimeve për keqtrajtime ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL e UÇK-së) ka paralajmëruar sot një konferencë për media, e cila pritet të mbahet nga ora 14:00 në zyrat e saj në Prishtinë.

Konferenca vjen pas zhvillimeve të fundit në Dhomat e Specializuara në Hagë, ku është raportuar për keqtrajtim ndaj ish-krerëve të UÇK-së – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi – nga një ish-gardian në Qendrën e Paraburgimit në Scheveningen, i cili aktualisht është pjesë e strukturave të Prokurorisë së Specializuar.

Sipas raportimeve, ky person ka kaluar nga roli i rojës së burgut në pozita hetuese, më pas është emëruar zëvendësshef, e në fund ka marrë postin e Shefit të Qendrës së Paraburgimit – ngritje që kanë ngritur shqetësime për shkelje të mundshme të procedurave dhe të drejtave të të paraburgosurve.

OVL e UÇK-së pritet të reagojë ndaj këtyre zhvillimeve, duke kërkuar transparencë dhe përgjegjësi për trajtimin e ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në paraburgim në Hagë.

