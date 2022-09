Osmanit kërkohet të zgjidh ngërçin me grevën: Ajo ka ndikim te Kurti Ish-drejtori i Arsimit në Prishtinë nga radhët e AAK-së, Jonuz Salihu, ka folur për situatën e krijuar si rezultat i grevave të mësimdhënësve. Ai ka thënë se Kurti duhet të takohet me urgjencë me Rrahman Jasharajn në kërkim të një zgjidhje, derisa ka bërë thirrje që presidentja Osmani të angazhohet edhe me një përpjekje të…