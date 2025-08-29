Osmanit i shkon në zyre edhe një zyrtar i OKB-së, detaje nga Presidenca
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka pritur në takim Koordinatorin e ri të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, Stephen O’Malley.
Në njoftimin e presidencës, thuhet se Osmani e ka uruar O’Malley për rolin e tij të ri, të cilit edhe i ka uruar sukses përgjatë mandatit.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, priti sot në takim koordinatorin e ri të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, z. Stephen O’Malley.
Me këtë rast, Presidentja Osmani e uroi z. O’Malley për rolin e tij të ri, duke i uruar sukses përgjatë mandatit të tij.
Presidentja Osmani shprehu mirënjohje për punën e Agjencive të Kombeve të Bashkuara të pranishme në Republikën e Kosovës, të cilat, në bashkëpunim me institucionet vendore, kanë kontribuar në arritjen e objektivave të përbashkëta.
Këto objektiva përfshijnë projekte për fuqizimin e të drejtave të njeriut, me theks të veçantë personat me nevoja të veçanta, barazia gjinore, Agjenda për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, si dhe fusha të tjera me rëndësi.