Osmani zhvillon takim me kryeministrin e Katarit, flasin për bashkëpunimi midis dy vendeve

Në këtë vizitë ajo ka zhvillur një takim me kryeministrin dhe njëherit ministrin e punëve të jashtme të Katarit, Muhammed bin Abdulrahman Al Thani.

Sipas njoftimit në rrjetin social ‘’X’’, Osmani dhe Al Thani kanë diskutuar lidhur me bashkëpunimin midis Kosovës dhe Katarit.

Postimi i Vjosa Osmanit:

“Një diskutim i mirë për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Katarit, dhe për përpjekjet tona të përbashkëta për të forcuar bashkëpunimin midis vendeve tona në një sërë fushash. Shpreha mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Katarit për vendin tonë”, ka shkruar Osmani./Lajmi.net/

In Doha, I met Qatar’s Prime Minister and Foreign Minister, @MBA_AlThani_.

A good discussion on 🇽🇰-🇶🇦 relations, and on our shared efforts to bolster cooperation between our countries across a range of areas.

Expressed gratitude for Qatar’s continued support for our country. pic.twitter.com/BZ10tkoF7K

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 11, 2023