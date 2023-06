Osmani: Zgjedhjet e reja në veri janë të mundshme sipas ligjit dhe me pjesëmarrjen e të gjithëve

Osmani ka shkruar se në takim e ka shprehur “përkushtimin e për të vazhduar punën me partnerët për të siguruar sundimin e ligjit në veri të Kosovës”.

Po ashtu Osmani ka thënë se organizatoërt e protestave të dhunshme në veri duhet dënuar.

“Theksova se mosndëshkimi për grupet dhe individët kriminalë që kanë ushtruar dhunë ndaj policisë, gazetarëve, KFOR-it, EULEX-it dhe qytetarëve nuk duhet toleruar”, shkroi Osmani.

Tutje ajo ka thënë se zgjedhjet e reja në veri janë të mundshme nëse ka pjesëmarrje të të gjithëve.

“Nënvizova se zgjedhjet e reja janë të mundshme në përputhje me ligjin dhe parimet demokratike përfshirë pjesëmarrjen e të gjithëve”, shkroi Osmani në Twitter.

In today’s meeting with 🇺🇸 DAS Escobar and 🇪🇺 EUSR @MiroslavLajcak, I expressed our full commitment to continue working with partners to ensure the rule of law in the north of Kosovo.

Discussed next steps in our joint efforts for long-term peace & stability in our region. 1/2 pic.twitter.com/GLJbnisiND

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) June 6, 2023