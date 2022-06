Osmani viziton ukrainasit që po trajnohen për heqjen e minave në Pejë

Ajo në Twitter ka publikuar fotografi nga kjo qendër, teksa ka shtuar se Kosova qëndron me Ukrainën.





“Sot vizitova qendrën e trajnimit të MAT-it në #Pejë e cila ofron shërbime të ndryshme trajnimi për deminim. Shumë kursantë ukrainas po pajisen me aftësitë e nevojshme për të pastruar vendin e tyre nga minat dhe për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjithë ukrainasit. Kosova qëndron me krenari me Ukrainën”, shkruan ajo.