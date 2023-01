Osmani viziton Skenderajn: Dëmi është i madh, do t’i bashkojmë forcat e do t’ia dalim Presidentja Vjosa Osmani po viziton vendet e prekura nga vërshimet katastrofale. Pas Klinës, ajo po viziton Skenderajn, ku foli rreth gjendjes së tanishme. “Me kryetarin e komunës i vizituam zonat e prekura nga këto vërshime, do të jemi edhe në Mitrovicë. Që nga mbrëmë jemi vazhdimisht në kontakt me institucionet relevante. Prioritet mbi prioritetet ka…