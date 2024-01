Osmani: Vetëm Gjykata Kushtetuese mund të vendos për Asociacionin Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka folur edhe njëherë lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ajo ka thënë se gjatë takimet me emisarin evropian Mirosllav Lajçak i ka shprehur shqetësimet lidhur me draftin e Asociacionit. Më tutje Osmani ka thënë se institucioni që përfundimisht mund të vendos lidhur me përputhmërinë e Asociacionit është…