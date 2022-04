Osmani uron presidentin Macron: Mbështetja e Francës është kyçe në rrugën tonë euroatlantike

Osmani përgëzoi presidentin Macron në rizgjedhjen e tij sonte.

“Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit dhe thellimin e marrëdhënieve tona të shkëlqyera dypalëshe”, tha ndër të tjerash Osmani, transmeton lajmi.net.

Përpos kësaj, presidentja Osmani theksoi se mbështetja e Francës është kyçe në rrugën tonë të qëndrueshme euroatlantike./Lajmi.net/

I congratulate President @EmmanuelMacron on his re-election tonight.

I look forward to strengthening cooperation & deepening our excellent bilateral relations.

🇫🇷’s support is key for our firm Euro-Atlantic path.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 24, 2022