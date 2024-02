Osmani uron presidentin e ri të Indonezisë: Shpresoj në zgjerim të bashkëpunimit mes dy shteteve

Ajo përmes një postimi nërrjetin social “X”, ka thënë se shpreson që ardhja e tij si president të zgjeroj bashkëpunimin mes dy shteteve.

“Shpresoj se presidenca e tij do të kontribuojë në mirëqenien e qytetarëve indonezianë dhe do të ofrojë një mundësi për bashkëpunim të zgjeruar midis vendeve tona”, shkroi Osmani. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

I congratulate President-elect @prabowo on his electoral victory.

I hope that his presidency will contribute to the well-being of Indonesian citizens and provide an opportunity for enhanced cooperation between our countries. 🇽🇰🇮🇩

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 24, 2024