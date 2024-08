Osmani uron Pakistanin për Ditën e pavarsisë: Të përkushtuar për forcimin e miqësisë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka uruar Pakistanin për ditën kombëtare që shënohet më 14 gusht.

Ajo ka uruar presidentin e këtij shteti, Asif Ali Zardari.

Osmani ka thënë se janë të përkushtuar për forcimin e miqësisë ndërmjet dy vendeve.

“Urime për @PresOfPakistan Asif Ali Zardari dhe popullin e Pakistanit me rastin e Ditës së Pavarësisë së Pakistanit! Republika e Kosovës ju bashkohet në festimin e unitetit, shpirtit dhe trashëgimisë së pasur që përfaqësojnë kombin tuaj të madh. Ne mbetemi të përkushtuar për forcimin e miqësisë ndërmjet dy vendeve tona”, ka shkruar Osmani në “X”, të mërkurën.

Congratulations to @PresOfPakistan Asif Ali Zardari and the people of Pakistan on the occasion of Pakistan’s Independence Day!

The Republic of Kosovo joins you in celebrating the unity, spirit, and rich heritage that define your great nation. We remain committed to strengthening… pic.twitter.com/DFJy62dXdD

