Osmani uron Macronin për pavarësi: Kosova feston miqësinë e palëkundur me Francën Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e ka uruar homologun e saj Emmanuel Macron, me rastin e 14 korrikut – Ditës Kombëtare të Francës. Në urimin e saj, Osmani tha se Kosova feston miqësinë e palëkundur që na lidh me Francën dhe pret me padurim një partneritet të fortë të bazuar në besim dhe respekt të…