Osmani uron Belgjikën pasi mori kryesimin e BE-së: Pres të punojmë së bashku Nga dita e sotme Belgjika edhe zyrtarisht e ka marrë Presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian. E lidhur me këtë presidentja e vendit, Vjosa Osmani, e ka uruar Belgjikën me rastin e marrjes se Presidencës së Këshillit të Bashkimit Europian. Osmani në platformën X, tha se Kosova mezi pret të punojë me partnerët e saj…