Osmani u shpreh ngushëllime familjarëve që humbën më të dashurit pas përmbytjeve në Spanjë

Ajo thotë se Kosova qëndron me popullin e Spanjës në këtë kohë të vështirë.

“Lajm tronditës nga Valencia, Andaluzia dhe Murcia. Mendimet tona janë me të gjithë të prekurit nga këto përmbytje shkatërruese. Ne shprehim ngushëllimet tona më të thella për ata që kanë humbur të dashurit dhe qëndrojmë me popullin e Spanjës në këtë kohë të vështirë, duke i uruar forcë dhe qëndrueshmëri të gjitha komuniteteve që punojnë për t’ rindërtuar”, ka shkruar Osmani.

Heartbreaking news out of Valencia, Andalusia, and Murcia. Our thoughts are with everyone affected by these devastating floods.

We extend our deepest condolences to those who have lost loved ones and stand with the people of Spain in this difficult time, wishing strength and…

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) October 30, 2024