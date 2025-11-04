Osmani u shpreh e “bindur” nga VV, Hoxha e PDK-së: E bindur ndaj Kurtit keni qenë në vazhdimësi andaj edhe kjo sot nuk përbën befasi

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani tha se është bindur nga VV për ta mandatuar të nominuarin e tyre, Glauk Konjufcën për të formuar Qeverinë. Në lidhje me këtë, deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha e ka pyetur Osmanin “me çfarë e kanë bindur?”. “A mos i kanë nënshkrimet e deputetëve që e përbëjnë 61-shin? A mos…

04/11/2025 20:39

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani tha se është bindur nga VV për ta mandatuar të nominuarin e tyre, Glauk Konjufcën për të formuar Qeverinë.

Në lidhje me këtë, deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha e ka pyetur Osmanin “me çfarë e kanë bindur?”.

“A mos i kanë nënshkrimet e deputetëve që e përbëjnë 61-shin? A mos ka marrëveshje politike që e mundëson 61-shin?”, ka pyetur Hoxha.

Ajo ka thënë se Osmani ishte në vazhdimësi e bindur ndaj Kurtit.

“E bindur ndaj Kurtit keni qenë në vazhdimësi andaj edhe kjo sot nuk përbën  befasi”, ka shtuar Hoxha. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i saj:

