Osmani u drejtohet sot deputetëve, fjalimi i fundvitit në Kuvend Presidentja e vendit, Vjosa Osmani do t’u drejtohet sot deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Osmani do t’u drejtohet deputetëve me një fjalim vjetor. Ky deklarim para deputetëve bëhet zakonisht nga të gjithë presidentët e vendit, një herë në vit, zakonisht në fund të vitit. Nuk dihet se cilat do të jenë pikat kyçe të fjalimit…