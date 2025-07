Osmani thotë se partitë politike kanë qëndrime të kundërta: Kërkesa në Kushtetuese do t’i sqaroj këto tema edhe për legjislaturat e ardhshme

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani përmes një konference për media ka folur në lidhje me kërkesën që i ka drejtuar Gjykatës Kushtetuese për bllokadën në Kuvend.

Ajo ka thënë se pasi më parë po shqyrtohej nga Gjykata kërkesa e dërguar nga AAK dhe disa deputetë tjerë, nuk ishte e nevojshme të dërgohej një kërkesë e ngjashme përsëri.

“Ne nuk kemi mundur të parashikojmë se cka do të vendos Gjykata as nuk kemi mundur të parashikojmë se do të caktohet afat 30 ditor, e as nuk kemi mundur ta parashikojmë se nuk do të sqarohen pasojat juridike për moskonstituimin e Kuvendit brenda afatit”, ka thënë Osmani.

Ajo ka thënë se ka shpresuar që pas aktgjykimit të Kushtetueses të gjithë deputetët do të ndërmerrnin veprime që të arrihej koncensus.

“Nga ajo që ne jemi të njoftuar deri më tani nuk ka ndonjë marrëveshje politike, nuk ka ndonjë rezultat që do të shpiente tek konstituimi i Kuvendit. Në takimet dhe konsultimet që i kemi edhe përmes telefonit e kemi parë që partitë politike kanë qëndrime diametralisht të kundërta, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të vazhdojmë përpjekjet edhe në ditët në vijim”, ka shtuar Osmani.

Në lidhje me kërkesën e Presidencës në Kushtetuese, Osmani ka thënë se janë tema që duhet të sqarohen edhe për legjislaturat e ardhshme.

“Kërkesa që ne e kemi paraqitur sot para Gjykatës, sqaron tema që janë të rëndësishme edhe për legjislaturat e ardhshme”, ka shtuar ajo. /Lajmi.net/