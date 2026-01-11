Osmani tha t’i ketë ndalur 20 ç’njohje, Arifi i kërkon “të publikoj çfarë prove, ose përndryshe rrenë e kulluar”
Ai ka thënë se për këtë, duhet të publikohet çfarëdo prove, ose sipas tij ndryshe është “rrenë e kulluar”.
“Opinioni publik i Kosovës, përveç një qëndrimi formal të Presidentit të Ganës se “qëndrojnë në njohjen e Kosovës”, nuk ka asnjë informatë që ndonjë shtet e ka “rinjohur” Kosovën. Këtu s’ka kurgjë konfidenciale që nuk mund të publikohet. . Le t’i publikojë Presidentja notat apo njoftimet apo cfarëdo prove, përndryshe, kjo është rrenë e kulluar. Por nuk ka faj ky pushtet rrenën po e shet pa Nutella dhe fort po i shitet. Po jetojmě në kohë të marrëzisë”, ka shtuar Arifi.
Postimi i Arifit:
Presidentja Osmani ka thënë se i ka kthyer 20 çnjohje të Kosovës. Nëse kjo është e vërtetë, është punë e jashtëzakonshme dhe meriton duartrokitje të jashtëzakonshme, por a janë kthyer me të vërtetë këto shtete?
Në politikën ndërkombëtare, një proces i tillë do të ishte i vërtetë vetëm nëse:
– shteti përkatës dërgon notë diplomatike Republikës së Kosovës, dhe e informon se qëndron si njohëse ose
– shteti përkatës vendos marrëdhënie diplomatike me Kosovën.
Opinioni publik i Kosovës, përveç një qëndrimi formal të Presidentit të Ganës se “qëndrojnë në njohjen e Kosovës”, nuk ka asnjë informatë që ndonjë shtet e ka “rinjohur” Kosovën.
Këtu s’ka kurgjë konfidenciale që nuk mund të publikohet. . Le t’i publikojë Presidentja notat apo njoftimet apo cfarëdo prove, përndryshe, kjo është rrenë e kulluar. Por nuk ka faj ky pushtet rrenën po e shet pa Nutella dhe fort po i shitet. Po jetojmě në kohë të marrëzisë