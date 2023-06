Osmani telefonon Gërvallën e Daçiqin, flasin për për depërshkallëzim të situatës, dhe kidnapimin e Policëve

Tema e diskutimit sipas Osmanit ka qenë situata në veri si dhe kidnapimi i Policëve.

“Kam komunikuar me ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Serbisë. Përsërita thirrjen time për deeskalim urgjent në komunat veriore të Kosovës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Serbia t’u japë qasje të menjëhershme dhe t’i lirojë oficerët e ndaluar”, ka thënë ai.

As 🇲🇰 FM & @OSCECiO, I communicated with FMs of #Serbia & #Kosovo.

👉 Reiterated my call for urgent de-escalation in northern municipalities of Kosovo ➡️ It is crucially important that Serbia grants immediate access to and release the detained officers.(1/3)

