Osmani të dielën në Kroaci me ftesë të Millanoviqit, do të ndjekë garën tradicionale me kuaj Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani – Sadriu, e shoqëruar nga bashkëshorti i saj Prindoni, do të qëndrojë të dielën në Kroaci me ftesë të homologut të saj kroat, Zoran Millanoviq. Çifti presidencial do të ndjekë garën e 309-të vjetore me kuaj që mbahet në qytetin kroat të Sinjit çdo të diel të parë të gushtit…