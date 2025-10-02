Osmani takon Rutten: Kosova e përkushtuar për të qenë partnere e besueshme e NATO-s
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është takuar me sekretarin e NATO-s, Mark Rutte, në kuadër të Samitit EPC në Danimarkë.
Osmani shprehu kënaqësinë për këtë takim, derisa tha se ishte një mundësi e shkëlqyer për të riafirmuar gatishmërinë tonë për koordinim të rregullt në mbrojtje të paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor.
“Theksova poashtu rolin vendimtar të NATO-s në garantimin e stabilitetit rajonal, si dhe përkushtimin e Kosovës për të qenë partnere e besueshme në përballjen me sfidat e përbashkëta”, tha Osmani./Lajmi.net/