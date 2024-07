Osmani takon presidentin Macron, diskutohet për integrimin e Kosovës Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka takuar presidentin francez, Emmanuel Macron. Osmani njoftoi se me Macron janë takuar dje ku edhe kanë diskutuar mbi rëndësinë e ecjes përpara drejt integrimit të plotë të Kosovës në strukturat euroatlantike, në partneritet me aleatët tanë në dobi të të gjithë qytetarëve. “Dje, me presidentin Macron, diskutuam mbi rëndësinë…