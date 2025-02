Osmani takon përfaqësuesin e ri të BE-së për dialogun: Do të punojmë me aleatët tanë që ky proces të përmbyllet me njohje të ndërsjellë Presidentja vendit, Vjosa Osmani është duke qëndruar në Gjermani, në kuadër të Konferencës së Munihut. Me këtë rast, Osmani ka njoftuar se është takuar me përfaqësuesin e ri të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. “Në takimin tim të parë me Përfaqësuesin e ri të BE-së për Dialog, Peter Sørensen, diskutuam mbi zhvillimet e…