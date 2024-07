Osmani takon kryediplomaten gjermane në Washington, Annalena Baerbock

Osmani në profilin e saj zyrtar në platformën X ka shkruar se Gjermania ka qenë një përkrahëse e palëkundur e të ardhmes së vendimtare dhe të pakthyeshme euroatlantike të Kosovës.

“Gjermania ka qenë një përkrahëse e patundur e të ardhmes së palëkundur dhe të pakthyeshme euroatlantike të Kosovës. I shpreha mirënjohjen time ministres së Jashtme gjermane Annalena Baerbock për mbështetjen e saj të palëkundur”, ka shkruar Osmani./Lajmi.net

Germany has been a steadfast supporter of Kosovo’s firm and irreversible Euro-Atlantic future. I expressed my gratitude to the German Foreign Minister @ABaerbock for her unwavering support.

The #NATOSummit in Washington D.C. provided a great opportunity to discuss further… pic.twitter.com/JKcjY0llB1

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) July 13, 2024