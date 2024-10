Osmani takon Kasanofin, thotë se Kosovës i duhet dialog strategjik me SHBA-në Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova ka nevojë për dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas një takimi me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Alexander Kasanof të enjten në Prishtinë. “Në takimin me Kasanof, presidentja Osmani diskutoi edhe për mundësinë e thellimit të bashkëpunimit në fusha…