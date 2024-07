Osmani takon kancelarin Scholz: Diskutuam për integrimin euroatlantik të Kosovës Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me Kancelarin e Gjermanisë, Olaf Scholz, në kuadër të Samitit të Liderëve të EPC’së. Osmani ka thënë se me Scholz ka pasur një diskutim të rëndësishëm për angazhimin e përbashkët për integrimin euroatlantik të Kosovës. “Diskutim i rëndësishëm me Kancelarin Scholz në kuadër të Samitit të Liderëve të…