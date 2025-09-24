Osmani takon homologun e saj nga Gueineas, e falënderon për përkrahjen e tij për Kosovën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar presidentin e Guinea Bissaut, Umaro Sissoco Embalo. Ky takim është realizuar në selinë e OKB-së. “Në takimin e sotëm në selinë e OKB, e falënderova Presidentin Embaló për përkrahjen e tij për Kosovës, forcimin e pozitës ndërkombëtare të vendit tonë si dhe për përkushtimin për ta rritur bashkëpunimin…

24/09/2025 21:17

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka takuar presidentin e Guinea Bissaut, Umaro Sissoco Embalo.

Ky takim është realizuar në selinë e OKB-së.

“Në takimin e sotëm në selinë e OKB, e falënderova Presidentin Embaló për përkrahjen e tij për Kosovës, forcimin e pozitës ndërkombëtare të vendit tonë si dhe për përkushtimin për ta rritur bashkëpunimin midis dy shteteve tona”, ka shkruar Osmani në Facebook. /Lajmi.net/ 

