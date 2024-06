Osmani takon homologen sllovene: Kosova është krenare për partneritetin mes dy shteteve

Takimi ka zënë vend në Zvicër, ku gjatë fundjavës që lëmë pas u mbajt Samiti për Paqen në Ukrainë.

Dy homologet kanë biseduar për marrëdhëniet Kosovë-Slloveni, raporton Indeksonline.

E lumtur pas takimit është shprehur presidentja Osmani.

Në profilin e saj në “X”, Osmani tha se: “Kosova është krenare për miqësinë afatgjate me Slloveninë”.

Postimi i plotë:

At the #UAPeaceSummit, it was a pleasure to catch up with my dear friend, Slovenian President, @nmusar!

Kosovo is proud of its longstanding partnership with Slovenia! 🇽🇰🇸🇮 pic.twitter.com/eiJJ5ymsqx

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) June 20, 2024