Osmani takon ambasadorin turk: Theksohen marrëdhëniet strategjike Kosovë–Turqi

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin e Turqisë në Kosovës, Sabri Tunç Angili, me të cilin ka diskutuar mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet aktuale politike. Gjatë takimit, Presidentja Osmani vlerësoi lart raportet ndërmjet Kosovës dhe Turqia, duke i cilësuar ato si të shkëlqyera dhe strategjike, raporton lajmi.net Ajo shprehu mirënjohje të…

27/03/2026 16:45

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angili, me të cilin ka diskutuar mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet aktuale politike.

Gjatë takimit, Presidentja Osmani vlerësoi lart raportet ndërmjet Kosovës dhe Turqia, duke i cilësuar ato si të shkëlqyera dhe strategjike, raporton lajmi.net

Ajo shprehu mirënjohje të thellë për mbështetjen e vazhdueshme që Turqia i ka dhënë Kosovës ndër vite, si në aspektin historik, ashtu edhe gjatë mandatit të saj presidencial.

Postimi i plotë:
Presidentja Vjosa Osmani priti në takim ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angılı

Presidentja Vjosa Osmani priti në takim ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angılı, me të cilin diskutoi për marrëdhëniet e shkëlqyeshme dypalëshe dhe zhvillimet aktuale.

Ajo shprehu mirënjohje të thellë për mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë ndaj Kosovës, si historikisht ashtu edhe gjatë mandatit të saj, veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe diplomacisë. Presidentja vlerësoi rolin e Turqisë në forcimin e kapaciteteve të FSK-së dhe në përkrahjen e Kosovës në procesin e njohjeve ndërkombëtare.

Një falënderim i veçantë iu drejtua Presidentit Recep Tayyip Erdoğan për përkushtimin e tij ndaj Kosovës, si dhe ambasadorit Angılı dhe Ambasadës së Turqisë për angazhimin dhe mbështetjen e vazhdueshme.

Të dy palët riafirmuan përkushtimin për forcimin e mëtejmë të partneritetit në funksion të paqes, stabilitetit dhe zhvillimit.

Në fund të takimit, u përmend edhe ndeshja e ardhshme kualifikuese për FIFA World Cup 2026 qualifiers ndërmjet Kosovës dhe Turqisë, me ç’rast u shpreh dëshira që kjo përballje të karakterizohet nga fryma sportive dhe respekti i ndërsjellë./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 27, 2026

VOOM po revolucionarizon mënyrën si udhëtojmë!

March 27, 2026

Ambasada amerikane uron Kosovën për fitoren historike ndaj Sllovakisë

March 27, 2026

Pamja nga aksidenti që ndodhi sot në Cerovikë të Klinës

March 27, 2026

Vrasja me tre plumba në Vushtrri, rikonstruktohet ngjarja tragjike e marsit...

March 27, 2026

Kosova 90 minuta larg Botërorit – Rama dhe Lladrovci iu bëjnë...

March 27, 2026

Rubio mbërrin në Francë me mesazh për G7-n: Bëni më shumë rreth Iranit

Lajme të fundit

VOOM po revolucionarizon mënyrën si udhëtojmë!

The Guardian i kushton artikull të veçantë suksesit...

Ambasada amerikane uron Kosovën për fitoren historike ndaj Sllovakisë

Pamja nga aksidenti që ndodhi sot në Cerovikë të Klinës