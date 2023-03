​Osmani takon ambasadorët e QUINT-it, temë e diskutimeve, dialogu Kosovë – Serbi

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me ambasadorin e ShBA-së në OSBE, Michael Carpenter, si dhe me ambasadorët e QUINT-it, ku kanë diskutuar oër dialogun Kosovë – Serbi.

Osmani përmes një cicërime në Twitter ka thënë se me ambasadorët e QUINT-it kanë biseduar edhe për sukseset e Kosovës dhe forcimin e demokracisë.

“Diskutuam zhvillimet në lidhje me dialogun Kosovë – Serbi, sukseset e Kosovës në forcimin e demokracisë dhe përpjekjet tona të përbashkëta për paqe dhe siguri të qëndrueshme në kontinentin tonë”, shkroi Osmani në Twitter.

I thank @USAmbOSCE Carpenter for the invitation to meet with QUINT & EU representatives at the @OSCE.

We discussed recent developments related to KS-SRB dialogue, 🇽🇰’s successes in strengthening democracy & our joint efforts for lasting peace and security in our continent. pic.twitter.com/pqu6l2tOpE

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 31, 2023