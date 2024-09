Osmani takoi Presidentin e Malawit: Kosova është e bekuar me miq në çdo anë të botës Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani gjatë qëndrimit në New York është takuar me Presidentin e Malawit, Lazarus Chakwera. Ajo ka thënë se mbetet i palëkundur përkushtimi për të thelluar bashkëpunimin mes dy shteteve, shkruan lajmi.net. “Në New York, takova edhe Presidentin e Malawit, Lazarus Chakwera. Pavarësisht distancës midis shteteve tona, përkushtimi për ta…