Osmani takohet me Prattipatin flasin për thellimin e bashkëpunimit Kosovë-SHBA Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës Amerikane, Anu Prattipati. Siç ka njoftuar zyra e presidencës, në takim u diskutuan zhvillimet e fundit në Kosovë, situata e sigurisë në vend dhe rajon, si dhe hapat përpara drejt formimit të qeverisë. Gjithashtu, biseda është fokusuar në angazhimet konkrete pas…